Esen Yenenler 15 günde 7 kilo verdi! Son haline bakın...

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programı ile ünlenen Eser Yenenler son dönemde YouTube üzerinden yaptığı programlarla adından söz ettiriyor. Eşi Berfu Yenenler ile çektiği komik videolarla da dikkat çeken ünlü isim şimdi de verdiği kilolarla gündemde. Eser Yenenler 15 günde 7 kilo verdi.

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Yetenek Sizsiniz Türkiye, 3 Adam, Eser Yenenler Show, Yol Arkadaşım gibi projelerde yer alan Eser Yenenler son dönemde YouTube üzerinden yaptığı programlarla dikkat çekiyor.

Son olarak eşi Berfu Yenenler ile 'Cevap Ver Türkiye' programını yapan Eser Yenenler şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü isim 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı.

Diyet ve sporla zayıfladığını dile getiren Eser Yenenler son halini ve eski halini kıyasladığı bir karesini de paylaştı.

Yenenler'in bu görüntüsü kısa sürede gündem olurken 'baya zayıflamış', 'kısa sürede çok iyi vermiş', 'baya ödem atmış' gibi yorumlar yapıldı.