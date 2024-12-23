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Suriye'deki hapishaneler ile Türkiye'dekileri karşılaştıran Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu

Suriye'deki hapishaneler ile Türkiye'dekileri karşılaştıran Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu

Marmara Cezaevi'nden görevli memur İlhami Ödekbaş, gazeteci Merdan Yanardağ'ın, bir televizyon programında, Türkiye'deki cezaevleriyle ilgili konuşmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Yanardağ'ın, 19 Aralık'ta bir televizyon kanalında yayımlanan programda sarf ettiği "Suriye'nin hapishaneleri, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir. Bu hapishanelerdeki zulümle karşılaştırılırsa eğer şimdi hiç kimse böyle zulüm yarıştırmaya çalışmasın, sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) göndermek zorunda kalırsınız." sözleri aktarıldı.

Yanardağ'ın, Marmara Cezaevi'ni Suriye'de işkence merkezi olarak kullanıldığı bilinen bir hapishaneye benzettiği kaydedilen dilekçede, "Kurumumuzda görevli olan infaz koruma memuru, başmemur ve kurum müdürleri gibi her kademedeki görevli personeli, hükümlü ve tutuklulara işkence yapan, kötü muamelede bulunup zulmeden kişiler gibi göstererek iftira attığı, devletimizin ceza infaz kurumlarını alenen aşağıladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Merdan Yanardağ'ın, başta hükümlü ve tutuklu yakınları olmak üzere halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sebebiyle hareket ettiği ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı belirtilen dilekçede, kendisi hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılması talep edildi.

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