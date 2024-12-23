Yayıncı kuruluşun Trio ekibi Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı böyle yorumladı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Kayserispor - Galatasaray maçında 2. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararının yanlış olduğunu belirtti.

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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Kayserispor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumlarıyla masaya yatırılan Kayserispor - Galatasaray maçında 2. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararını yanlış olduğunu söyledi.

2. DAKİKADA GALATASARAY LEHİNE VERİLEN PENALTIDA HAKEMİN KARARI DOĞRU MU?



Bülent Yıldırım: Ne derim? Devam derim. Çünkü oyun kuralları kitabına göre penaltıya benzeyen, penaltı intibaı verebilecek veya kafa karmaşası yaratacak hiçbir şey yok. Oyuncu; çok yakın mesafeden, beklenmedik gelen topa kolu genişlememişken doğal bir şekilde yakalandı. Adım aksiyonu normaldi. Topu bloklama amacı olmadığı gibi topun da değdiğini hissettikten sonra kolunu sonradan kaçırdı. Ancak bir penaltıdan bahsetmek hiçbir şekilde mümkün değildi. Maçın henüz başı olduğu için muhtemelen hakem de konsantre değildi. İki hücum oyuncusu bağırınca penaltıyı verdi. Baştan sona yanlış bir penaltıydı.



Deniz Çoban: Peki hocam, VAR bir şey yapamaz mıydı?

Bülent Yıldırım: Şimdi, elle oynamalarla ilgili çok çok sıkıntılı durumlardan bir tanesi de VAR konusu... Çünkü video hakemler neyin sübjektif olup neyin olmadığı konusunda zaman zaman zorlanıyorlar. Burada yoruma açık hiçbir taraf yok. Yani penaltıyla ilgili cezalandırılacak hiçbir ele temas yok. Dolayısıyla video hakemin müdahale edip burada bu penaltıyı iptal ettirmesi gerekirdi. Maalesef topa girmedi. O da bir hata yaptı.



Deniz Çoban: Burada; hakemin işi, video yardımcı hakemin işinden daha kolay.





Bahattin Duran: Hocam, çok çok yanlış bir karar. Bir oyuncu, doğal koşu aksiyonunda elini ve kolunu daha doğal kullanamaz. Yani olabilecek en doğal konumuyla hareketlerine devam ediyor. Bazı oyuncular, koşarken kollarını açarak koşarlar ki bu öyle de değil. Vücuduna en yapışık, en doğal haliyle koşuyor. Kesinlikle penaltıdan bahsedemeyiz. Burada mutlaka ve mutlaka VAR müdahalesi olmalıydı. Bunu neden söylüyorum? Bunu 100 tane hakeme sorsanız bence 1 tanesi bile buna penaltı vermez. Ben, eminim maçın hakemi de bu pozisyonu seyretse verdiği kararın yanlış olduğunu görecekti. O yüzden mutlaka ve mutlaka VAR müdahalesi olmalıydı. Bence maçın hakemi, bunu seyrettikten sonra 'keşke beni VAR çağırsaydı da bu penaltıyı iptal etseydik' demiştir içinden. Kesinlikle VAR müdahalesi olmalıydı hocam bu pozisyonda.

Deniz Çoban: Öyle cümleler kurdunuz ki yani hakemden daha kabahatli video yardımcı hakemmiş gibi algılandı.

Bahattin Duran: Yok, ikisi de ikisi de kabahatli. Asıl sorumlu hakem hocam.

Bülent Yıldırım: Hakem, hakemlik yapacak. Asli sorumlu, bunu çözmesi gereken kişi sahadaki hakem. Video hakem, sadece garantör sistemidir. Siyah ve beyaz bunun gibi pozisyonları düzeltmek için şanstır.



Deniz Çoban: Acaba oyuncu önünü kapatıyor mu dedim ama...

Bahattin Duran: Bence kapatmıyor hocam.

Deniz Çoban: Bence de kapatmıyor.

Bahattin Duran: Bence kapatmıyor. Buna hakem penaltı vermemeli zaten de... Ama elimizde böyle bir sistem varken de onun devreye girip bu penaltıyı iptal etmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Şimdi hocam, bu hafta hakemler üç tane tartışmalı elle oynama kararı verdi. Bir, Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Tadic'in ortasında Melih eliyle oynadı. En netiydi bence. Açık el. Penaltı verilmedi. Dün, Hadergjonaj'ın eli. Üçüncü pozisyon bu. Cuma verilmedi, cumartesi verilmedi, pazar bu pozisyona penaltı verildi. Yani üçünü yan yana koyalım. Sadece üçünün üzerinden gidelim. Hangisi daha net penaltı, hangisi penaltı değil diye sıralama koysanız en olmayacak pozisyona bu hafta penaltı verildi. Video yardımcı hakem, mutlaka devreye girmeliydi. Bu penaltıyı iptal ettirmeliydi. Yani kollar ancak bu kadar doğal konumda olabilirdi.

Bülent Yıldırım: Hakem, bu oyunu devam ettirmeliydi zaten. Problem orada.