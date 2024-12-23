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Meteorolojiden çok kuvvetli kar yağışı uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteorolojiden çok kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir uyarı yapıldı. Yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Genellikle sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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