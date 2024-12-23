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İran: Suriye'de mevcut yönetimle doğrudan bağlantımız yok

İran: Suriye'de mevcut yönetimle doğrudan bağlantımız yok

13 yıllık iç savaşın sonunda Suriye'de Esad rejimi, HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalifler tarafından yıkıldı. Devrik lider Esad, müttefik Rusya'ya kaçarken bir diğer müttefik olan İran ise ülkede hiçbir İran vatandaşı kalmadığını açıkladı. Dışişleri Sözcüsü Bekayi, İran'ın Suriye'ye önceki müdahalesinin "terörle mücadele" nedeniyle olduğunu söyledi, "Mevcut yönetimle doğrudan bağlantımız yok." dedi.

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Suriye'de 61 yıllık Baas, 24 yıllık Esad rejimi, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhaliflerin başlattığı operasyonlar sonucu 8 Aralık'ta yıkıldı. Operasyonlarına 27 Kasım'da başlayan muhalifler, Esad'ın müttefikleri Rusya ve İran tarafından sert bir müdahaleyle karşılaşmadan hızla ilerledi. Esad, muhaliflerin başkent Şam'a girmesi üzerine Moskova'ya kaçtı.

HTŞ'nin fiili yönetimi ele aldığı Suriye'de geçici hükümet kuruldu. Muhammed el-Beşir başbakan olarak atanırken bakanlar da günden güne belli olmaya başladı.

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İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında, İran'ın önceden Suriye'ye müdahalesinin "terörizmle mücadele" amacıyla olduğunu öne sürdü.

"Geçmişte bazı gruplarla iletişimdeydik." diyen Bekayi, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantıları olmadığını söyledi.

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'TÜRKİYE İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK'

Suriye konusunda Türkiye ile konuştuklarını ifade eden Bekayi, bölgedeki gelişmelere dahil olan her aktör ve tarafın, kendi özel anlatılarına sahip olduğunu belirtti. Dışişleri Sözcüsü, "Bu anlatıların tamamı bizim tarafımızdan kabul edilmek zorunda değil." dedi.

'SURİYE'DE İRAN VATANDAŞI KALMADI'

Son gelişmelerden sonra Suriye'de hiç bir İran vatandaşının bulunmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Suriye'deki belirsizlikten dolayı, vatandaşlarımızın Suriye'ye gitmesini tavsiye etmiyoruz. Diplomat ve askeri danışmanlarımız Suriye'den çıktı. Şu an Suriye'de İran vatandaşı bulunduğunu sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

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