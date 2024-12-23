BIST 9.730
DOLAR 35,22
EURO 36,77
ALTIN 2.972,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Helikopter kazasında ölen sağlık çalışanları için Antalya'da tören düzenlendi

Helikopter kazasında ölen sağlık çalışanları için Antalya'da tören düzenlendi

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için Antalya'da tören düzenlendi.

Abone ol

Helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı.

Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.

Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.

Tamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Törene vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Muğla'dan memleketi Mersin'e gönderilen Bayram Çiçek'in cenazesinin de Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına dün çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.  Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
2025'in ilk gününde tarihi yürüyüş! TÜGVA, herkesi Galata'da buluşmaya çağırdı
2025'in ilk gününde tarihi yürüyüş! TÜGVA, herkesi Galata'da buluşmaya çağırdı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! İkisi de olay yerine hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! İkisi de olay yerine hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı
Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı
A’dan Z’ye katarakt
A’dan Z’ye katarakt
Trump Meksika'daki uyuşturucu kartellerini uyardı: Yabancı terör örgütü olarak tanıyacağım
Trump Meksika'daki uyuşturucu kartellerini uyardı: Yabancı terör örgütü olarak tanıyacağım
İsrail'in hedefinde şimdi de o ülke var! Netanyahu: Şiddetli harekat başlatacağız
İsrail'in hedefinde şimdi de o ülke var! Netanyahu: Şiddetli harekat başlatacağız
Metro Türkiye'de üst düzey atama
Metro Türkiye'de üst düzey atama
Yemen İsrail'e füzelerle vurdu Mossad İran'a saldırı çağrısı yaptı
Yemen İsrail'e füzelerle vurdu Mossad İran'a saldırı çağrısı yaptı
Trump'tan Elon Musk'a "başkanlığı devrettiğine" dair iddialara ilişkin açıklama
Trump'tan Elon Musk'a "başkanlığı devrettiğine" dair iddialara ilişkin açıklama
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam: Hangi araç ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam: Hangi araç ne kadar ödeyecek?