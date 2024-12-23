Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

"Kim Milyoner Olmak İster"de Ece Su Ürker, 1 milyon TL'lik soruya ulaşırken, 500 bin TL'yi kazanarak yarışmadan ayrılma kararı aldı. Ürker, Osmanlı padişahlarıyla ilgili soruyu doğru yanıtladıktan sonra, 16 Türk devletiyle ilgili zorlu soruya geldiğinde riske girmeyip yarışmadan 500 bin TL ile ayrıldı.

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“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının yeni bölümünde uzun süredir beklenen 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. Yarışmanın başarılı ismi Ece Su Ürker, ilk 11 soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödülün kapısını araladı.

Yarışmanın 500 bin TL değerindeki sorusu, Osmanlı padişahlarıyla ilgiliydi. “Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?” sorusunu yanıtlayan Ürker, riske girerek “B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu” cevabını verdi ve doğru yanıtla 1 milyonluk soruya ulaştı.

Ece Su Ürker’in karşısına gelen 1 milyon TL’lik soru ise şu oldu:

“Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye’yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?”

Sorunun yanıtları şu şıklardan oluşuyordu:

A: Anadolu Selçuklu Devleti

B: Batı Hun İmparatorluğu

C: Büyük Hun İmparatorluğu

D: Harzemşahlar

YARIŞMACININ ŞAŞIRTAN KARARI

Ece Su Ürker, 1 milyonluk soruya geldiğinde çekilme kararı alarak herkesi şaşırttı. Yarışmacı, devam etmesi durumunda “B: Batı Hun İmparatorluğu” yanıtını vereceğini açıkladı. Ancak doğru cevap “A: Anadolu Selçuklu Devleti” idi. Bu kararıyla Ürker, yarışmadan 500 bin TL ile ayrıldı.

Yarışma gündem oldu

Ece Su Ürker’in kararı ve 1 milyonluk soru sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, hem yarışmacının performansını hem de doğru cevabı tartıştı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı forsu üzerindeki 16 Türk devleti konusunun yarışma tarihine geçecek bir soru olduğu yorumları yapıldı.