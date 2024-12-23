1 Ocak'ta artıyor, Bakanlık resmen duyurdu! Yüzde 40'ın üzerinde zam

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2024'te kullanılan fiyatlar her anlamda tarihe karışacak. Cezalar da bunun içinde dahil. Ticaret Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Denetimlerde uygulanan idari para cezalarının, 1 Ocak 2025'ten itibaren %43,93 oranında artırılmasına karar verildi. Daha öncesinde bu senenin yeniden değerleme oranının yüzde yüzde 43,93 olduğu duyurulmuştu.

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Yüksek enflasyonla beraber her şeyin fiyatı yükseldi. Özellikle 2025'in ilk günüyle beraber birçok yeni fiyat karşımıza çıkacak. Satılan ürünler, alınan hizmetlerin yanı sıra cezalar da aynı kalmayacak. 1 Ocak'ta zamlanacaklar listesine cezalar da girdi. İlk açıklama ise Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ticaret Bakanlığı, "Denetimlerde uygulanan idari para cezaları yılbaşından itibaren,yüzde 43,93 oranında artırıldı." açıklamasını yaptı.

1 BUÇUK MİLYONA YAKLAŞIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yeniden değerlendirme oranları kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması halinde 2024 yılında 100 bin TL ile 1 milyon TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143 bin 930 TL üst sınırı ise 1 milyon 439 bin 300 TL olarak belirlendi.

ALT SINIR NE KADAR OLACAK?

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymamaları halinde, alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmeler ile üreticilere ve tedarikçilere; ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarına ve bu itibarla yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18'inci maddesinde ayrı bir idari para cezası öngörülmemiş olması durumunda her bir aykırılık için 2024 yılında 15 bin 856 TL ile 475 bin 380 TL idari para cezası uygulanırken 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 22 bin 807 TL üst sınır ise 684 bin 214 TL olarak, denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114 bin 35 Türk lirası, üst sınırı ise 570 bin 178 Türk lirası olarak uygulanacak.

ÜST SINIR NE KADAR OLACAK?

Bunun yanında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması halinde 2024 yılında 1 milyon TL ile 12 milyon TL idari para cezası uygulanırken 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 1 milyon 439 bin 300 TL, üst sınırı ise 17 milyon 271 bin 600 TL olarak belirlendi.

İşte tüm tarifreler;

Sebze ve meyve ticaretinde serbest rekabeti engellemek amacıyla, meslek mensuplarının kendi aralarında veya üreticilerle ticarî anlaşmalar yapması, uyumlu eylemde bulunması ve hâkim durumu kötüye kullanması; piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için, malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması halinde 2024 yılında 123 bin 213 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında uygulanacak idari para cezası 177 bin 340 TL olarak, alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, zincir mağazalar ve perakende ticaretle uğraşan diğer işletmeler ile üretici ve tedarikçilere; tedarik zincirinde vücut bulan haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, büyük mağaza ve zincir mağazalarda raf tahsisi, kampanyalı satış, sürekli indirimli satış, çalışma saatleri, alışveriş merkezinde yer alan ortak kullanım alanları ile ortak gider ve gelir gibi çeşitli konular bakımından 6585 sayılı Kanuna aykırılık halinde 2025 yılı için 14 bin 335 Türk lirasından 718 bin 987 Türk lirasına kadar, çeşitli miktarlarda olmak üzere, cezalar yeniden değerlendirme oranlarıyla uygulanacak.

Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamaların neden olduğu tüketici mağduriyetleri ile adil rekabet şartlarını bozan haksız rekabet hallerinin önlenmesi için aykırılığın gerçekleştiği mecra türünün etkilediği tüketici kitlesi ile haksız olarak elde edilen menfaatin veya neden olunan zararın büyüklüğü ve aykırılığı gerçekleştirenin kusuru ile ekonomik durumunu dikkate alarak, 2024 yılında 55 bin TL ile 22 milyon 100 bin TL arasında uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 79 bin 161 TL ile 31 milyon 808 bin 530 TL arasında cezai işlem uygulanabilecektir.

Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret İl Müdürlüğünden yetki belgesi almayan satıcılara 2024 yılında 1 milyon 100 bin 122 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 1 milyon 583 bin 405 TL olarak uygulanacak.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen şartların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler hakkında her bir işlem veya sözleşme başına 2024 yılında 2 bin 200 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3 bin 166 TL olarak, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın satışından kaçınılması halinde, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2024 yılında 2 bin 200 TL’den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10’u kadar uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 3 bin 166 TL’den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10’u kadar belirlendi.