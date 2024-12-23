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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde ve TEM Otoyolu’nda trafik yavaş ilerledi. Anadolu Yakası’nda ise D-100 ve TEM’de yoğunluk gözlendi. Köprü ve Avrasya Tüneli bağlantılarında geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu. Toplu taşıma duraklarında kalabalıklar görülürken, İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesine ulaştı.

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İstanbul’da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde, kent genelinde hem kara yollarında hem de toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan bölgelerinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Edirne yönünde trafik daha akıcı bir şekilde ilerliyor. TEM Otoyolu’nda ise Ankara istikametinde Esenyurt, Mahmutbey Gişeleri, Seyrantepe ve Kağıthane arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli bağlantı yollarında trafik yoğunluğu dikkat çekerken, D-100 kara yolunun Edirne yönünde Maltepe ile Avrasya Tüneli arasında, Ankara yönünde ise Kozyatağı ile Pendik arasında araçlar yavaş ilerledi.

TEM Otoyolu’nda da Edirne istikametinde Sultanbeyli’den Ataşehir’e kadar yoğun trafik gözlenirken, Ankara yönünde Samandıra Gişeler’e kadar araç kuyrukları oluştu.

Toplu taşıma duraklarında, özellikle aktarma noktalarında yoğunluk görüldü. İBB Cep Trafik haritasına göre, sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 51’e, Anadolu Yakası’nda yüzde 65’e kadar yükselirken, genel trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

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