Yeni Suriye'de geçiş hükümetinde Türkiye etkisi dikkat çekti Türkiye'de öğrenciydi bakan oldu

Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) geçiş hükümeti için önemli bazı atamalar yaptı. Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de bir üniversitede aldı.

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Atamalar, 20 Aralık'ta Şam'da kadınların da yer aldığı bir demokratik yönetim talebiyle binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından yapıldı.

BBC Türkçe, Geçiş hükümetine atanan ilk isimlerle ilgili bilinenleri derledi.

HTŞ hükümeti tarafından geçiş yönetiminde bir üst düzey göreve atanan ilk kadın Ayşe el Dibs oldu.

Yönetimin siyasi işler bürosunun 20 Aralık'ta Telegram'da yaptığı açıklamada, Dibs'in "Suriyeli kadınlar için yasal, sosyal, kültürel ve siyasi konulara" odaklanacak kadın işleri ofisine liderlik edeceği belirtildi.

Dibs'in geçmişte Türkiye'de yaşadığı ve Suriyeli Dernekler Platformu'nun geçmiş dönem başkanlığını üstlendiği belirtiliyor.

Atama haberi 19 Aralık'ta Şam'da binlerce kişinin, kadınların yönetimde rol aldığı laik bir demokrasi talebiyle katıldığı protestonun ardından geldi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), protestocuların "Özgür kadınlar olmadan özgür ülke olmaz" ve "Diktatörlük değil, demokrasi istiyoruz" yazılı dövizler taşıdığını aktardı.

HTŞ, 2017'de İdlib'in kontrolünü ele geçirdiği ilk dönemlerde kadınlarla ilgili katı davranış ve giyim kuralları getirmişti.

Ancak, gelen tepkilerin ardından son yıllarda bu kuralları yürürlükten kaldırdı.

HTŞ lideri Şara, Esad iktidarının devrilmesinin ardından, Suriye'yi Afganistan'a dönüştüreceği iddialarını reddetti ve kadınların eğitim almasını desteklediğini söyledi.

HTŞ, İdlib'deki yönetiminin siyasi işler başkanlığı görevini yürüten Esad Hasan eş Şibani'nin "yeni Suriye hükümetinde dışişleri bakanı" olarak atandığını açıkladı.

Grubun 21 Aralık'ta Telegram kanalından yapılan açıklamada, Şibani'nin 2011'de başlayan ayaklanmalara ilk günlerden itibaren katıldığı ve Kurtuluş Hükümeti'nin kurulmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

HTŞ tarafından paylaşılan biyografisine göre, Şibani ayrıca insani yardım alanında çalıştı, Birleşmiş Milletler (BM) ile bağlar geliştirdi.

İstanbul'daki Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) atama haberinin ardından Şibani'nin İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olduğunu paylaştı.

Şibani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği belirtildi.

İZÜ'ye göre, Şibani 1987'de Haseke şehrinde doğdu. Şam'da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Üniversite, Şibani'nin yüksek lisansı tezi için Arap Baharı Ayaklanmaları'nın 2010-2020 Yılları arasında Suriye'ye yönelik Türk dış politikasına etkisine odaklandığını da belirtti.

HTŞ liderliğindeki geçici hükümet, 21 Aralık'ta birleşik bir ordunun kurulmasını görüşmek üzere silahlı gruplarla bir toplantı düzenledi.

HTŞ'nin Telegram kanalından duyurulan toplantının ardından, Arap basınında, silahlı grupların "tek bir kurum" altında birleşeceği ve bu yapının Savunma Bakanlığı tarafından denetleceği bildirildi.

Reuters haber ajansı, Suriyeli resmi bir yetkilinin, geçici hükümetin savunma bakanı olarak Murhaf Ebu Kasra'nın (Ebu Hasan el-Hamavi olarak da biliniyor) atandığını söylediğini aktardı.

Haber, Arap basınında da yer aldı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, savunma bakanı olarak atanan Kasra'nın daha önce HTŞ'nin başkomutanı olarak görev yaptığını belirtti.

Kanal, Kasra'yı Esad'ı deviren Suriyeli muhalif koalisyonunun "önde gelen liderlerinden biri" olarak tanımladı.

Ancak atama haberi HTŞ'nin resmi kanallarından paylaşılmadı.