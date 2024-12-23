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Trump'tan Putin'e flaş mesaj: Artık kendi ülkemizi savunacağız

Trump'tan Putin'e flaş mesaj: Artık kendi ülkemizi savunacağız

Donald Trump, Arizona'daki Turning Point USA konferansında, ABD'nin dış savaşlara katılmayı bırakacağını ve artık kendi ülkesini savunacağını vurguladı. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme vaadini yineleyerek, bu amaçla Rus lider Putin ile görüşmeyi beklediğini belirtti.

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Arizona'daki Turning Point USA konferansında Rusya-Ukrayna savaşını bitirme vaadiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

'Putin ile görüşmeyi bekleyeceğim'

Trump, savaşın çözüme kavuşması için Rus lider Putin ile görüşmeyi bekleyeceğini belirtti.

Trump, "Başkan Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. O nedenle biz de bunu bekliyor olacağız, bu savaşa son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

'Yıllarca başka ülkeleri savunduk, artık kendi ülkemizi savunacağız'

Ukrayna'daki çatışmayı korkunç olarak tanımlayan Trump, kendisinin başkan olması halinde böyle bir şeyin hiç yaşanmamış olacağını yineleyerek, "ABD'nin saçma bir şekilde girdiği dış savaşlara girmeyi bırakacağız. Yıllarca başka ülkeleri savunduk. Artık kendi ülkemizi savunacağız." dedi.

Putin, Trump'a yeşil ışık yakmıştı

20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Trump, uzunca süredir Ukrayna'daki savaşı sona erdireceği ve Orta Doğu'daki savaşları bitireceği iddiasını dile getiriyor.

Rus lider, 19 Aralık’ta düzenlenen geniş formatlı basın toplantısında ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’la görüşmeye hazır olduğunu ve kendisiyle bir görüşme yapması halinde çok sayıda gündem başlığını ele alacaklarını söylemişti.

 Putin, "Bize, Rusya ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barış gerekiyor. Bu garantilerin nasıl sağlanabileceği zor bir konu ancak bunun arayışındayız." ifadesini kullanmıştı.

 

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