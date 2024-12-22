Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Volkan Demirel, 6 Şubat depremi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Şenol Güneş'in selamını maç öncesinde kabul etmedi. Güneş’in deprem sürecine dair ifadelerine tepki gösteren Demirel, yaşanan acıların futbol oynamayı imkânsız kıldığını vurguladı

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Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken 3 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli ve selamını almadı.

Şenol Güneş ne demişti?

Şenol Güneş, 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in o cevabı!

Volkan Demirel, 23 Temmuz 2023 tarihinde Şenol Güneş "Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık! Bu sene hayat devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz" dedi.

Uğurcan ile sarıldı

Öte yandan maçtan önce Volkan Demirel, yanına gelen Uğurcan Çakır ile birbirlerine sarıldı. İkili bir süre sohbet etti ve birbirlerine şans diledi.