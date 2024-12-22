BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40
HABER /  GÜNCEL

Marmara'da ve Akdeniz'de panik yaratan depremler! AFAD'dan açıklama geldi

Marmara'da ve Akdeniz'de panik yaratan depremler! AFAD'dan açıklama geldi

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde de Avcılar sallanmıştı. Öte yandan AFAD, Akdeniz'de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Abone ol

 Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin 9,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan Marmara Denizi'nde de yeni bir deprem meydana geldi.

Dün Avcılar'da meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremden sonra bugün de Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bakmadan dışarı çıkmayın! 4 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu uyarı
Foto Galeri Bakmadan dışarı çıkmayın! 4 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu uyarı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldi
Jose Mourinho'dan ameliyat öncesi açıklama! "İdman kaçırmaya niyetim yok"
Jose Mourinho'dan ameliyat öncesi açıklama! "İdman kaçırmaya niyetim yok"
MHP lideri Devlet Bahçeli: El ele verirsek, elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız
MHP lideri Devlet Bahçeli: El ele verirsek, elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız
MSB duyurdu! Suriye'de terör örgütüne darbe
MSB duyurdu! Suriye'de terör örgütüne darbe
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu! Bakan Mehmet Şimşek:Zaman ve paradan tasarruf sağlıyoruz
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu! Bakan Mehmet Şimşek:Zaman ve paradan tasarruf sağlıyoruz
Bakan Güler'den Suriye açıklaması: Terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiyesi önceliğimiz
Bakan Güler'den Suriye açıklaması: Terör örgütü PKK/YPG'nin tasfiyesi önceliğimiz
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
İstanbul'da kuvvetli yağış ağacı devirdi
İstanbul'da kuvvetli yağış ağacı devirdi
Yeni asgari ücret rakamında sona doğru! İşte olası zam senaryoları
Yeni asgari ücret rakamında sona doğru! İşte olası zam senaryoları
Özgür Özel helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Özgür Özel helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Türkiye'nin en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 24'ü gösterdi
Türkiye'nin en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 24'ü gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasında ölenler için başsağlığı mesajı