Marmara'da ve Akdeniz'de panik yaratan depremler! AFAD'dan açıklama geldi

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde de Avcılar sallanmıştı. Öte yandan AFAD, Akdeniz'de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.Abone ol
Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin 9,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan Marmara Denizi'nde de yeni bir deprem meydana geldi.
Dün Avcılar'da meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremden sonra bugün de Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bakmadan dışarı çıkmayın! 4 ile turuncu, 13 ile sarı kodlu uyarı