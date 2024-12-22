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Jose Mourinho'dan ameliyat öncesi açıklama! "İdman kaçırmaya niyetim yok"

Jose Mourinho'dan ameliyat öncesi açıklama! "İdman kaçırmaya niyetim yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesinden operasyon geçirecek. Tecrübeli çalıştırıcı ameliyat öncesi hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

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Portekizli teknik adam, İngiltere'nin başkenti Londra'da safra kesesindeki taş sebebiyle ameliyat edilecek.

Sarı-lacivertli futbol takımının başında 27 Aralık Cuma günü antrenmana çıkacak deneyimli çalıştırıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Endişe duyanlar için ameliyatımla ilgili haberlerin abartıldığını doğrulayabilirim. Sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatilden sonraki ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiç idman kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok."

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