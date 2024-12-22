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Türkiye'nin en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 24'ü gösterdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin en soğuk şehri belli oldu! Termometreler eksi 24'ü gösterdi

Ardahan'ın Göle ilçesi gece sıfırın altında 24 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 22,5 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 20,9 dereceyle de Erzurum'un Yakutiye ilçesi havalimanı alanı takip etti.

Göle ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17,4 derece ölçüldüğü Ardahan'da ise soğuklar nedeniyle buzlanma oluştu.

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