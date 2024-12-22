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Bakan Ali Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı

Bakan Ali Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 12-19 Aralık'ta 2 milyon 764 bin 210 aracın denetlendiğini, 449 bin 734 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Kasım'da yürürlüğe giren yeni kanunla yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısının yüzde 67 oranında azaldığını belirtti.

Bu yıl 19 Aralık'a kadar çakar denetimleri kapsamında, 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, usulsüz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde, 2 veya daha fazla kez kanunu ihlal etmişse sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek."

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 12-19 Aralık'ta, 2 milyon 764 bin 210 aracın denetlendiğini, hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle 449 bin 734 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

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