Asgari ücret ve emekli maaşında son kulisler! İşte konuşulan rakam

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü yeni maaşlarda... AK Parti kulislerinde en düşük emekli maaşı için tahminler yapılırken işverene verilen 700 lira asgari ücret desteğinin artırılması da gündemde...

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Önümüzdeki hafta netleşmesi beklenen 2025 asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 lira olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı belirtildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre asgari ücrete devlet tarafından 2024 yılı için verilen desteğin süresi ay sonunda bitiyor. Bu sebeple, yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak.

En düşük emekli aylığında tahminler

AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler de yapılıyor. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirten AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı.

AK Parti kaynakları ”Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak’ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak” dedi.