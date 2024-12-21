Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, ölenler arasında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg'da dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Scholz, saldırının düzenlendiği Noel pazarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla görüştü.

Noel pazarının yakınındaki kilisenin önüne beyaz gül bırakan Scholz'a, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Çevre Bakanı Steffi Lemke, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve yetkililer eşlik etti.

Scholz, burada yaptığı açıklamada, "insanları yaralayan ve öldüren korkunç bir eylem" olarak nitelendirdiği saldırıda, şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını dile getirdi.

Ağır yaralı yaklaşık 40 kişi için endişelendiğini ifade eden Scholz, Magdeburg'da "korkunç ve trajik" bir olayın meydana geldiğini söyledi.

Başbakan Scholz, "Şansölye olarak, burada tüm ülkenin ve Almanya'da sorumluluk taşıyan herkesin dayanışmasını size temin etmek istiyorum." diye konuştu.

​​​​​​​"Araştırılmayan hiçbir şey kalmamalı"

Olayın aydınlatılmasının önemini vurgulayan Scholz, bunun hassas ve titiz şekilde yapılacağını ifade etti.

Scholz, "Araştırılmayan hiçbir şey kalmamalı." diyerek, olayın arka planını anladıktan sonra yasal tedbirler ve diğer tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Böyle korkunç bir olay yaşandığında insanların bir arada ve birlikte durmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, nefret tohumları ekmek isteyenlerin yaptıklarının yanlarına kar ve failin cezasız kalmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, bu konuda hukukun tüm sertliğiyle hareket edeceklerini dile getirdi.

Saldırıdan etkilenenlere destek verileceğini bildiren Scholz, birçok ülkenin dayanışma gösterdiğini ve bu korkunç felaket karşısında yalnız olmadıklarını duymanın güzel olduğunu söyledi.

Polis, başsavcılık ve belediye yetkilisinin basın toplantısı

Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans, Magdeburg Başsavcısı Horst Walter Nopens ve kentin belediye yetkilisi Ronni Krug, saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Nopens, saldırıda 9 yaşında bir çocuk ile 4 yetişkinin hayatını kaybettiğini belirterek, 200 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini, ikinci bir kişinin dahil olduğuna ilişkin emare bulunmadığını söyleyen Nopens, zanlının ifadesinin alındığını, ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağını ve cezaevine konulacağını dile getirdi.

Nopens, zanlı hakkında 5 cinayet ve 200 cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yapıldığını belirtti.

Zanlının motivasyonunun araştırıldığını ifade eden Nopens, "Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur." diye konuştu.

Nopens, bir gazetecinin, zanlının isminin Talib A. olup olmadığını sorması üzerine bunu doğruladı.

Bir yıl önce zanlı hakkında bir işlem yapıldığını söyleyen Nopens, bu işleme ilişkin ayrıntı vermedi ancak bu kişinin "şiddet uygulayan bir suçlu olduğu için ilgi odağı olmadığını" kaydetti.

Nopens, zanlının, ifadesinde saldırının nedenine ilişkin açıklama yaptığını, ancak burada neyin doğru olduğunun soruşturulması gerektiğini belirtti.

Başsavcı Nopens, bunun bir terör saldırısı olup olmadığını henüz bilmediklerini dile getirdi.

Magdeburg Polisi Direktörü Langhans da saldırıya ilişkin ilk ihbarı dün 19.02'de aldıklarını ve 19.05'te saldırganın gözaltına alındığını söyledi.

Langhans, saldırı için Noel pazarında kaçış ve kurtarma güzergahını kullanan zanlının dışında ikinci bir failin bulunmadığını kaydetti.

Belediye yetkilisi Krug da söz konusu kaçış ve kurtarma güzergahında bariyerler ve direkler bulunmadığını, bu yolda acil durumda doktor ve itfaiyenin meydana erişiminin sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti. Ancak buralarda mobil polislerin görev yaptığını söyleyen Krug, Noel pazarı için güvenlik tasarısının en son kasımda yenilendiğini belirtti.