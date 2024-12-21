Alex Oxlade-Chamberlain: Çok fazla sorun var

Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor" dedi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK FAZLA SORUN VAR"

Alex Oxlade-Chamberlain yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var.

"DAHA FAZLA ZORLAMAMIZ GEREKİYOR"

Chamberlain ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım.