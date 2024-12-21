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Sivasspor, sahasında Samsunspor'la berabere kaldı

Sivasspor, sahasında Samsunspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, sahasında Samsunspor'la 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor ile Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç golsüz eşitlikle sona erdi.

MANAJ, KIRMIZI GÖRDÜ

Sivasspor'da Arnavut golcü Rey Manaj, 88 ve 90. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Manaj, Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

SAMSUNSPOR, TRABZONSPOR'U AĞIRLAYACAK

Samsunspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta sahadan golsüz beraberlik ile ayrılmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 19'a yükseltirken, Samsunspor 30 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor haftayı BAY geçerken, Samsunspor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

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