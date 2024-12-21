Beşar Esed'e son darbe eşinden geldi! Boşanma davası...

Suriye'den kaçarak Rusya'da sığınmacı olan Beşar Esed son darbeyi eşi Esma Esed'den aldı. Esma Esed'in Londra'ya yerleşmek istediği ve boşanma davası açtığı öğrenildi.

Abone ol

Suriye'de 61 yıllık aile iktidarının yıkılmasının ardından Rusya'ya sığınan Beşar Esed'in özel hayatının da krizlerle geçtiği öğrenildi. Beşar Esed'e son darbe 24 yıllık eşi Esma Esed'den geldi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan ve Beşar Esed'le evlendikten sonra bankacılık kariyerini bırakarak Suriye'ye yerleşen Esma Esed'in sığınmacı olarak yerleştiği Moskova koşullarından memnun olmadığı ve Londra’ya gitmek için boşanma talebinde bulunduğu öğrenildi.

İddiaya göre Esma Esad'ın başvurusu henüz inceleme aşamasında olduğu için netleşmedi.

ÖZEL İZİN TALEP ETTİ

Edinilen bilgiye göre aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Esma Esed, Rus mahkemesine başvurup Moskova’dan ayrılabilmek için özel izin talep etti. Öte yandan Beşar Esed'in de Rusya'ya sığınma talebi kabul edilmiş olsa da, yetkili makamlar tarafından sıkı kısıtlamalara tabi tutulduğu belirtiliyor.

Esed’in Moskova’yı terk etmesi veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunması kesinlikle yasaklandı. Bu kısıtlamalar Esad’ın hareket alanını ciddi şekilde daraltıyor.

MAL VARLIĞI DONDURULDU

Beşar Esed’in mal varlığı ve parasına erişimine de kısıtlama getirildi. Mal varlığı Rus makamları tarafından dondurulan Esed ailesinin maddi gücü de böylece sınırlandırılmış oldu.