BIST 9.725
DOLAR 35,20
EURO 36,75
ALTIN 2.968,40
HABER /  GÜNCEL

Adana'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü öldü

Adana'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü öldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abone ol

A.T. (14) yönetimindeki 80 DT 099 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda önüne çıkan Ercan Tezkorkmaz (50) idaresindeki 06 DT 5069 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Tezkorkmaz ağır hasar gören otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Tezkorkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tezkorkmaz'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü A.T'yi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Daltonlar çetesine operasyon! CHP İl Başkan Yardımcısı tutuklandı
Daltonlar çetesine operasyon! CHP İl Başkan Yardımcısı tutuklandı
İsrail, Suriye topraklarında işgalini genişletiyor 2 köyü daha ele geçirdiler
İsrail, Suriye topraklarında işgalini genişletiyor 2 köyü daha ele geçirdiler
Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın öldü
Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın öldü
112 ihbarları için yeni sistemi İçişleri Bakanlığı duyurdu!
112 ihbarları için yeni sistemi İçişleri Bakanlığı duyurdu!
CHP'li vekil TBMM Genel Kurulu'nda kağıttan uçak uçurdu
CHP'li vekil TBMM Genel Kurulu'nda kağıttan uçak uçurdu
Ukrayna Tataristan'ın başkenti Kazan'a dronlarla saldırdı iddiası
Ukrayna Tataristan'ın başkenti Kazan'a dronlarla saldırdı iddiası
Kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak: Son tarih 1 Mart!
Kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak: Son tarih 1 Mart!
Mourinho İstanbul'dan ayrılıyor! İşte sebebi...
Mourinho İstanbul'dan ayrılıyor! İşte sebebi...
Kadın hakem 'hamile' diye FIFA listesinden çıkarıldı
Kadın hakem 'hamile' diye FIFA listesinden çıkarıldı
En düşük maaşları için düzenleme geliyor! Refah payı için net karar
En düşük maaşları için düzenleme geliyor! Refah payı için net karar
Merkez Bankası 2025'te doların kaç lira olacağını duyurdu!
Merkez Bankası 2025'te doların kaç lira olacağını duyurdu!