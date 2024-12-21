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Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın öldü

Osmaniye'de asansörde sıkışan kadın öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 katlı evinin dış cephesindeki basit mekanizmalı asansöre başı sıkışan Fındık Gül (79), yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçedeki Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık Gül, iddiaya göre üst kata çıkmak için evinin dış cephesine kurulan basit mekanizmalı asansöre bindiği sırada kapıların bir anda kapanması sonucu başını sıkıştırarak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, kurtarılamadı. Fındık Gül'ün cenazesi, olayın ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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