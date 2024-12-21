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Merkez Bankası 2025'te doların kaç lira olacağını duyurdu!

Merkez Bankası 2025'te doların kaç lira olacağını duyurdu!

Merkez Bankası (TCMB), piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren aralık ayı anket sonuçlarını açıkladı. Son anketin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 45,28, dolar kuru 35,3 lira ve büyüme yüzde 3,1 olarak tahmin edildi. TCMB'nin 2025 yılı sonu dolar tahmini ise Orta Vadeli Programla (OVP) uyumlu olmadı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı ankete göre, yılın son anketinde katılımcılar enflasyonun yüzde 45,28 olacağını tahmin etti. Katılımcılar aralıkta aylık enflasyonun yüzde 1,72 olacağını öngördü. Ayrıca enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 27 olacağı tahmin edildi.

TCMB’nin anketinde verilen yanıtlara göre dolar kuru 35,3 lira ile 2024’ü kapatacak. 12 ay sonra ise dolar kurunun 43,2 liraya çıkacağı tahmin edildi. OVP’de yer alan tahminlere göre ise 2025 yılında dolar kuru ortalaması 42 lira olacak.

Piyasa aktörleri, mart 2024’ten bu yana yüzde 50 düzeyinde olan politika faizinde önümüzdeki aylarda indirim bekliyor. Ankete katılanların yanıtlarının ortalamalarına göre faiz üç ay sonra yüzde 43,5 ve 12 ay sonra yüzde 30,9 düzeyine kadar gerileyecek.

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