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Sürücüler dikkat akaryakıta zam kapıda! Tarih netleşti

Sürücüler dikkat akaryakıta zam kapıda! Tarih netleşti

Gece yarısı motorinin litresine gelen 58 kuruşluk zammın ardından tabelalar güncellendi. TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak aralık enflasyon oranları, yeni ÖTV tutarlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. İşte İstanbul Ankara İzmir güncel motorin, benzin fiyatları.

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Motorine zam geldi, akaryakıt fiyatlarında tabela değişti. 21 Aralık Cumartesi günü mazota gelen zamla birlikte araç sürücüleri güncel akaryakıt fiyatlarını sorguluyor. 

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.  21 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 58 kuruş oranında zam geldi. Güncel akaryakıt pompa fiyatları değişti. İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 13 kuruştan, motorinin litresi ise 43 lira 32 kuruştan satılıyor. Öte yandan 2025’in başlangıcında uygulanacak ÖTV zamları da fiyat artışını tetikleyecek. İşte 21 Aralık Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları.

GECE YARISI MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorine yılın son zammı geldi. 21 Aralık 2024 tarihinden itibaren motorinin litre fiyatında 0,58 TL’lik bir zam yapıldı. Benzin ve LPG fiyatında ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA 2025 ÖTV ZAMMI

2025’in başlangıcındaki ÖTV zamlarıyla birlikte fiyatların daha da yukarı çıkması şimdiden öngörülüyor. 2025’in başlangıcında uygulanacak ÖTV zamları, fiyat artışını tetikleyecek.

TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak aralık enflasyon oranları, yeni ÖTV tutarlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Aralık 2024’te aylık enflasyon oranı yüzde 1 seviyesinde bile olsa, benzin, motorin ve LPG’deki maktu ÖTV oranları yüzde 8,2 oranında artacak. 

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl,  “3 Ocak 2025 tarihinde bir litre benzindeki maktu ÖTV tutarının 11,2965 TL’den 12,2228 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu artış, yüzde 20 KDV’nin de eklenmesiyle daha büyük bir yüke dönüşecek” diye konuştu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

Benzin litre fiyatı: 43.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL 


İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

Benzin litre fiyatı: 43.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL


ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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