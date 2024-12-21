14 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 üniversiteye rektör atamasını onayladı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu seçilirken, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi'ne yeni üyeler atandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre;
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'ne Prof. Dr. Ahmet Şahin
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal,
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel
Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay
Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.
Yükseköğretim kurulu üyeliğine yeni atama
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu'nun seçildiği duyuruldu.
Öte yandan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alındı. Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.