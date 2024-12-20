Nefes kesen maçta Anadolu Efes, Partizan'ı devirdi

THY EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, başa baş geçen mücadelede Partizan’ı 86-77 yenerek galibiyet sayısını 10’a çıkardı. Efes, 18. haftada Monaco’ya konuk olurken, Partizan evinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.Abone ol
THY Euroleague'in 17. haftasında Anadolu Efes ile Partizan arasındaki kıran kırana mücadele nefesleri kesti. Son anlara kadar başa baş giden karşılaşmada Anadolu Efes, maç sonundaki etkili oyunuyla Sırbistan ekibini 86-77 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes galibiyet sayısını 10'a yükseltirken Partizan ise 7 galibiyette kaldı.
THY EuroLeague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Monaco deplasmanına konuk olacak. Partizan ise evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.