BIST 9.725
DOLAR 35,19
EURO 36,80
ALTIN 2.971,28
HABER /  SPOR

Nefes kesen maçta Anadolu Efes, Partizan'ı devirdi

Nefes kesen maçta Anadolu Efes, Partizan'ı devirdi

THY EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, başa baş geçen mücadelede Partizan’ı 86-77 yenerek galibiyet sayısını 10’a çıkardı. Efes, 18. haftada Monaco’ya konuk olurken, Partizan evinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Abone ol

THY Euroleague'in 17. haftasında Anadolu Efes ile Partizan arasındaki kıran kırana mücadele nefesleri kesti. Son anlara kadar başa baş giden karşılaşmada Anadolu Efes, maç sonundaki etkili oyunuyla Sırbistan ekibini 86-77 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes galibiyet sayısını 10'a yükseltirken Partizan ise 7 galibiyette kaldı.

THY EuroLeague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Monaco deplasmanına konuk olacak. Partizan ise evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
TCMB'den Kur Korumalı Mevduattan çıkışı destekleyecek yeni adımlar
TCMB'den Kur Korumalı Mevduattan çıkışı destekleyecek yeni adımlar
Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi
Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi
Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı gördü
Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı gördü
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?
Sergen Yalçın için tarih verdiler! Ne zaman gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Men sabera, zafera
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Men sabera, zafera
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor: Dera'da iki köyü daha aldılar, ateş açtılar
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
BM yeni akıllandı! Suriye'nin devrik lideri Esad işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli
Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı
Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı
ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü
ABD savaş uçakları Suriye'yi bombaladı! DEAŞ lideri öldürüldü