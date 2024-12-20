Fenerbahçe'ye Eyüpspor çelmesi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Ahmed Kutucu'nun golüyle öne geçen Eyüpspor'a, Fenerbahçe En-Nesyri ile yanıt verdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Eyüpspor 26. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti.
İlk yarının son dakikasalarında sarı lacivertliler En-Nesyri ile skoru dengeledi ve karşılaşma bu skorla noktalandı.
Fenerbahçe puanını 36 yaptı. Eyüpspor ise 27 puana yükseldi.
Eyüpspor - Fenerbahçe maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve maç 1-1 berabere sona erdi.
90'+7' Maçın sonunda en az 7 dakika daha oynanacak.
88'Kostic sol kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Dzeko'nun kafa vuruşunda Berke gole izin vermedi.
81'Thiam'ın sağ çaprazdan yuaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
78'Osayi sap kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Maximin'in çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.
64'Tadic'in ceza sahasının solundan vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Szymanski vuruşunu yaptı. Szymanski'nin vuruşunda Berke zor pozisyonda topu kornere çeldi.
51'Gönderilen uzun topta ceza sahasına giren En-Nesyri kaleci Berke'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem direkt penaltı kararı verdi. Yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasının ardından penaltı iptal oldu ve hakem ofsayt kararı verdi.
50'Ahmed ceza yayının solundan kaleyi düşündü. Ahmed'in şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
46'Maçta ikinci yarı başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
45+3' GOL! Fenerbahçe, En-Nesyri ile 1-1 beraberliği yakaladı. Kostic sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda top ağlara gitti.
45'Tadic çizgi üstünden kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu savunma kafayla uzaklaştırdı.
45'Fred sol kanattan içeri sokulmak isterken ceza sahasına girmeden yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
43'Sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, içeri kesmek istedi. Savunmadan seken top Berke'de kaldı.
34'Flip Kostic sol kanattan ceza sahasına uzun bir orta yolladı. Arka direğe hareketlenen En-Nesyri'den önce Berke kalesinden çıkarak topu aldı.
26'GOL! Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
23'Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular Robin Yalçın'ın topa ell müdahale ettiği yönünde itirazda bulunarak penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.
23'Kostic sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Tadic'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü.
16'Kostic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Berke çıktı ve topun sahibi oldu.
10'Maç bu dakikalarda orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.
5'En-Nesyri ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. En-Nesyri'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
3'Emre sol kanattan içeri ortalamak istedi. Fred'e çarpan top kornere gitti.
1' Karşılaşma başladı.
Eyüpspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Melih, Caner, Ruben Vezo, Dorukhan, Emre, Halil, Thiam, Ahmet
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri