Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulanlar ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım bir araya gelmişti. Dev zirveye konuşulan konuların detayları belli oldu.

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım dün akşam bir araya geldi. Gündemdeki konuların masaya yatırıldığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

TRT Spor'un aktardığı habere göre Ali Koç - Aziz Yıldırım zirvesinde konuşulan konular şöyle:

JOSE MOURINHO

Aziz Yıldırım, Mourinho'ya destek verilmesini istedi. Ali Koç yönetimi, Portekizli teknik adamın arkasında dururken, toplantıdan Mourinho'ya tam destek kararı çıktı.

AZİZ YILDIRIM RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Aziz Yıldırım bazı iç saha maçlarında taraftarların kendi adını tezahürat yapmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Soğukkanlılık çağrısı yapan Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine destek verilmesi gerektiğini belirtti.

STAT İSİM HAKKI

Dev zirvede stat isim hakkı konusu da konuşuldu. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a, Fenerbahçe'ye teklif getiren şirketten bahsetti. Konuyla ilgili istişare edildi.

BANKALAR BİRLİĞİ

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yapılan görüşmede Bankalar Birliği'nden çıkmanın yolları konusunda fikir alışverişi yapıldı.

TFF VE MHK

İkili, TFF ve MHK'nın mevcut durumlarını masaya yatırarak bu konuyla ilgili de görüşlerini belirtti.

YENİ PROJELER

Ali Koç ve Aziz Yıldırım ses getirecek, yenilikçi projeler konusunda da fikir alışverişi yaptı. Aziz Yıldırım ve ekibi, yeni projelerle ilgili tam destek sözü verdi.

DAHA SIK GÖRÜŞME KARARI

Dev zirve sonrası ikili daha sık görüşme kararı aldı. Bu görüşmelerin daha sık yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.