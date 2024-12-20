Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de konuştu: Kirli oyunlara rağmen yolumuzdan dönmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'de konuştu. Erdoğan, "Bölgemizde kritik gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için hassas adımlar atıyoruz." açıklamasında bulundu. Erdoğan, CHP'nin Suriye konusundaki tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rabbim Mardin'le birlikte Mardinli kardeşlerimizin de yolunu bahtını açık etsin diyorum. Tam bir muhabbet ikliminde gerçekleştirdiğimiz il kongremizin Mardin'e, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Gençler, teşkilatımıza emek verip, bu dava uğruna ter döküp ebediyete irtihal eden yol arkadaşlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Görevi devreden arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni sorumluluk alan kardeşlerimize Mevla'dan üstün başarılar diliyorum. Mardin asla sıradan bir şehir değildir.

Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Halep'tir Humustur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır. Kimse heves etmesin, Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz, Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin üzerinde hesap yapanlar dün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacak. Mardin inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duraça, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır.

Bundan 23 yıl önce uzun ince bir yola çıktık, milletin umutlarını yeşertmekti gayemiz. Türk Kürt Arap Zaza, Alevi... Biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik.

"Laf üretmeyi değil iş üretmeyi ilke edindik"

Yolumuz kardeşlik yoludur, refah kalkınma huzur yoludur dedik. Bizim ile aynı yöne bakan, aynı ideallere inanan herkese kapımızı açtık. Hayat tarzı, mezhep, etnik köken üzerinden yapılan ayrımları elimizin tersi ile ittik. Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen yapıcı olmaya gayret ettik. Laf üretmeyi değil iş üretmeyi ilke edindik. Nefesimizin yettiği kadar milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi anlatmaya çalıştık. Bizden çok eserlerimiz konuşun istedik.

"Kirli oyunlara rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından sapmadık"

Seçim dönemlerinde tehdit ederek değil projelerimiz ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüze çekilen setleri yıkarak, engelleri aşarak bu günlere kadar geldik. Kirli oyunlara, saldırılara ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından sapmadık. AK Parti'nin hamuru samimiyet ile yoğrulmuştur.

AK Parti'nin en büyük özelliği görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. Her insan gibi bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik. İster vesayet odakları ister gayrimeşru yapılar tarafından olsun milli iradenin tasavvut altına alınmasına izin vermedik.

"Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların provokasyonlarını unutmadık"

Var oluş gayemiz milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir. Reformlarla, sessiz devrimler ile, düzenlemeler ile bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi bedelleri ödediğimizi Mardin iyi biliyor. Bu uğurda kimlerin karşısına dikildiğimizi Mardin çok iyi biliyor. Tek parti faşizminin mirasçısı CHP'nin neler yaptığını hatırlıyoruz. Demokrasimizin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalanlar terörün bitmesini asla istemedi. Demokrasinin güçlenmesini istemediler.

"Bölücü örgüt vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalktı, buna müsaade edemezdik"

Adımlarımıza karşı bölücü örgüt şehirlerimizi çukura boğdu. Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalktı. Pek çok ilçemizi çukur terörü ile bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak buna müsaade edemezdik. Bölücü örgütün eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Belediyeye sağlanan imkanların teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken tedbirleri aldık. Kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyene her türlü desteği sunuyoruz. Şehirlerine hizmet etmek isteyene destek olmayı görevimiz biliyoruz.

"'Sen seçil ama belediyeyi Kandil'den biz yönetelim' anlayışına müsamahamız yok"

İktidarımızda daima ilkeli davrandık. Bölücü örgütün şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Terör özgürlüğün, hukukun demokrasinin düşmanıdır. Demokrasi ile terör hiçbir yerde bir arada bulunmaz. Sen seçil ama belediyeyi Kandil'den biz yönetelim anlayışına en küçük müsamahamız yoktur. Sayın Özel ve CHP bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Geçici görevlendirme yapılan şehirlerimizde olan budur. Bu kurallar yok sayıldı. Devlet önlem alınca birileri istismara başladı. Biz kendi kabahatini devlete yıkma peşinde olanlara eyvallah demeyiz. Sandıkta milletten alan yetkiyi millete hizmet için kullananlarla sorunumuz yok. Kurallara uyanlarla sorunumuz yok. Terör baronlarınla boyun eğmeyenlerle sorunumuz yok. Belediyeleri bölücü örgütün arpalına çevirmeyenlerle sorunumuz yok, ama bunları yapanlarla sorunumuz olacaktır.

Bölgemizde kritik gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için hassas adımlar atıyoruz. 910 km uzunluğunda sınırımız olan Suriye ile hep yakından ilgilendik. Bir avuç ülke dışında dünyanın sırtını döndüğü Suriye'yi kaderine terk etmedik. Suriye halkını biz bu topraklarda misafir ettik. CHP "gelir gelmez sizi tekrar Suriye'ye süreceğiz" derken biz onlar bizim misafirimizdir, ensar olarak görevimizi yapacağız dedik. Son asrın en çetin sınavını vermeyi başardık, ey batı siz ne yaptınız. Siz böyle bir kapı açmadınız ama biz açtık. Bizim kültürümüzde ensar olmak farklı bir şey. 61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başladı. Suriye halkı geleceğine artık daha güvenle bakıyor. CHP dikkat et, biz bu kardeşlerimizi kovmadık. Arzu eden gönüllü olarak evine dönebilir dedik. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlük coşkusunu paylaşırken dualarında bizi ve milletimizi unutuyor. Bizi eleştirenler bugün bize hak veriyor. Zalimin karşısında mazlumun yanında durarak tarihin de doğru tarafında biz yer aldık. Başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır.

Mazlumun yanında saf tuttukça rabbim de milletimizin önünü açacaktır. Onlar her türlü tuzağı yapabilir. Tuzakların üzerinde bir tuzak vardır ki o da Allah'ın tuzağıdır. Onun üzerinde yok.

"Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak bile yeterli"

Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak bile yeterli. Kendi küçük dünyalarının ötesinde neler yaşandığından haberleri yok. Bölgemizde olup bitenleri takip etmiyorlar. Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad'ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. CHP'den tutarlı mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı. Özel'in ne dediği zaten belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa önüne ne gelirse onu yorum diye paylaşıyor. Anlaşılıyor ki akıl verecek yetkin bir isim de yok. CHP'de başkanlar değişse de cehalet, iş bilmezlik varlığını devam ettiriyor. CHP seçmeni bay Kemal'i arar hale geldi. Bunların cilaları daha da dökülecek, foyaları daha da ortaya çıkacak, kurdukları her cümlede makyajları dökülecek.