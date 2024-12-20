Hafta sonu kar alarmı! İstanbul dahil birçok il listede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde etkili yağışlar ve yer yer kar​ yağışı görülecek. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının inişe geçmesi ve şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.