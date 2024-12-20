Hafta sonu kar alarmı! İstanbul dahil birçok il listede
Hafta sonu boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yağış, sis ve kar etkisini gösterecek. İstanbul’da sağanak yağışlar trafiği ve günlük yaşamı zorlaştırabilirken, doğu bölgelerde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkileyebilir. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlara dikkat! İşte 20 Aralık Cuma günü ve hafta sonu hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde etkili yağışlar ve yer yer kar yağışı görülecek. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının inişe geçmesi ve şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.
SİS VE PUS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir. Görüş mesafesinin azalabileceği bu saatlerde sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.
CUMA GÜNÜ HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Cuma günü genelinde iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu sıcaklık tekrar düşüşe geçecek.
METEOROLOJİK UYARILAR:
Kuvvetli Yağış: Gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Aydın çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi.
Buzlanma ve Don: Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı riski var. Tedbir alınması öneriliyor.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Dik ve eğimli yamaçlarda dikkatli olunmalı.