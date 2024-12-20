ABD'li banka Morgan Stanley'den asgari ücret tahmini

Asgari ücret zammında son viraja girilirken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. TÜRK-İŞ'in zam talebini 29 bin 583 bin lira olarak açıklamasının ardından bir tahmin de ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den geldi.

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Asgari ücret pazarlığı devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta yapana Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise dün gerçekleştirmişti. Ancak ilk üç toplantıda da rakam gündeme gelmedi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET ZAMMI TALEBİNİ AÇIKLADI

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam beklerken, henüz beklediğini alamadı. Bunu üzerine TÜRK-İŞ dün asgari ücret zammı talebini açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Rakam vermesi gerekenler vermedi ama bizden rakam bekleniyor. Sayın Mehmet Şimşek diyor ki 'Ülke iyiye gidiyor.' Maden iyiye gidiyor güzel bir ücret açıklayın da hepimiz memnun olalım. Asgari ücretli işçiler olarak asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerinden refah payı eklenmesini istiyoruz. Talebimiz yüzde 20 refah payı eklenerek rakamın 29 bin 583 liraya çıkarılmasıdır." dedi.

MORGAN STANLEY'DEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Gözler önümüzdeki hafta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısına çevrilirken, asgari ücret zammıyla ilgili yeni bir tahmin daha geldi.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye analizinde asgari ücret zammına da yer verdi. Raporda, "Yeni yılda asgari ücret ve yönetilen fiyat artışlarına ilişkin süregelen belirsizlik göz önüne alındığında, risklerin şu anda hesaba kattığımızdan daha küçük veya daha az indirime doğru eğimli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanıldı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30-35 ZAM BEKLENTİSİ

Banka analizinde asgari ücrete ayrı bir bölümde değinirken, asgari ücret artış beklentisinin yüzde 30-35 bandında olduğuna vurgu yapıldı.

Türk-İş'in net asgari ücrette yüzde 74'lük artış talep ettiği belirtilen raporda, hükümet ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla dezenflasyon süreci de dikkate alındığında, asgari ücret zammının yüzde 35'in altında olduğu belirtildi. Morgan Stanley ekonomistleri, daha büyük bir artışın ise olasılık dışında olmadığını da ekledi.