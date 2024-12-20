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Türkiye ile Umman arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Umman arasında ekonomiye ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladıklarını bildirdi.

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Bakan  Şimşek, sosyal medya hesabından Umman temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, ticaret, yatırım, sanayi, turizm, ulaştırma ve tarım gibi pek çok alanda yol haritasını oluşturan mutabakat zaptını imzaladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasının hızlandırılması konusunda anlaştık. Her iki ülkenin özel sektör temsilcileriyle yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirdiğimiz verimli görüşmeler de gerçekleştirdik."

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