Bakan Bolat: Suriye ile ticari ilişkilerimiz hızlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile ticaretin hızlanacağını ifade ederek, “İki ülke arasında 2011-2024 yılları arasında oldukça sınırlı düzeyde devam eden ihracat, ithalat işlemleri bazındaki ticaret bundan sonra inşallah yakın zamanda çok daha hızlanacak" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep’teki ziyaretleri kapsamında 2’nci Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Gümrük Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum temsilcileri de katıldı.

Törende konuşan Bakan Bolat, Türkiye genelinde 158 gümrük noktasında hizmet verildiğini belirterek, yeni açılan laboratuvarın özellikle ihracat ve ithalat süreçlerini hızlandıracağını vurguladı. Bolat, “Gaziantep, sanayi, tarım, ticaret ve ulaştırmanın merkezi konumunda. Bugün Ticaret Bakanlığımıza bağlı GAİB finansmanıyla hayata geçirilen bu önemli laboratuvarın resmi açılışını yapıyoruz. İhracatçılarımızın sevkiyatlarını geciktirmemek, ithalatçılarımızın ihtiyaç duyduğu mallara daha hızlı ulaşmasını sağlamak adına bu tür laboratuvarlara ihtiyaç var” dedi.

Gaziantep’in dış ticarette Türkiye’ye net katkı veren şehirlerden biri olduğunu ifade eden Bolat, şehrin ilk 11 ay itibarıyla 9,4 milyar dolar ihracat ve 6,2 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini belirtti. Gaziantep’in toplam dış ticaret hacminin yıl sonu itibarıyla 16,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Yeni laboratuvarın 4 Kasım’dan bu yana faaliyette olduğunu hatırlatan Bolat, gıda, kimya, tekstil ve polimer gibi sektörler için kapsamlı analizler yapılacağını söyledi.