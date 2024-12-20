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İstanbul'da apartman yöneticisi öldürmüştü! İfadesinde bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da apartman yöneticisi öldürmüştü! İfadesinde bakın ne dedi

Ataşehir'de park yeri yüzünden tartıştığı apartman yöneticisini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

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Dün aralarında çıkan park yeri tartışmasında Eyüp Demirtaş'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sadık U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Sadık U'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Sadık U'nun, hakimlikte, olayı kendini korumak amacıyla yaptığını, maktulle aralarında daha önceden husumet de bulunduğunu savunarak, "Komşumuzla çay içiyordum, dışarı çıktım. Şahıs da uyuşturucu etkisinden kaynaklı normal değildi. İki kurşun yedi ayaklarından. Durdurmak amacıyla ateş ettim. Devamlı şahıs bıçak taşırdı. Bir de tehdit ederdi." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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