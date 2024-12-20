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Şanlıurfa'da 16 yaşındaki İlayda Demir altı gündür kayıp

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki İlayda Demir altı gündür kayıp

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki İlayda Demir'den altı gündür haber alınamıyor. Endişeli bir şekilde bekleyişlerini sürdüren aile kayıp kızlarının bulunmasını istiyor.

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Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki İlayda Demir, 14 Aralık Cumartesi gününden bu yana kayıp. Evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan İlayda için yakınları polise ve savcılığa başvurdu. Ancak aradan geçen 6 günde genç kızdan bir haber alınamadı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, baba Remzi Demir, "Kızımın herhangi bir psikolojik rahatsızlığı yok. Cumartesi günü saat 16.00'da evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Polise ve savcılığa başvurduk ama halen bir sonuç alamadık. Nasıl kaybolduğunu bilmiyoruz. Birileri mi kaçırdı yoksa kendisi mi kaçtı onu da bilmiyoruz. Görmediğimiz için kesin bir şey söyleyemiyoruz şu an" dedi.

Demir ailesi, endişeli bir şekilde kızlarının bulunmasını bekliyor.

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