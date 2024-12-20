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THY 13 yıl sonra Şam ve Halep'i rotasına ekledi

THY 13 yıl sonra Şam ve Halep'i rotasına ekledi

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejimi devrilirken ülkede normalleşme adımları atılmaya başlandı. Uluslararası heyetler HTŞ'nin fiili olarak yönettiği Suriye'ye giderken Türk Hava Yolları da Şam ve Halep'i yeniden uçuş rotasına ekledi.

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Suriye'de Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalifler 8 Aralık'ta yönetimi ele geçirerek Esad rejimini devirdi. HTŞ lideri Colani (Ahmed eş-Şara), artık devrim değil devlet anlayışıyla hareket edileceğini söylerken ülkede çatışma halinin biteceği mesajını verdi.

MİT başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'ye gitmesinin ardından Almanya, İngiltere ve ABD HTŞ yetkilileriyle görüşmek üzere heyetler yolladı. Colani'nin anayasal düzen vurgusu da uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Komşular ve diğer ülkeler bundan sonrası için alacakları konumu yeniden değerlendiriyor.

İç savaşın başladığı 2011 yılında Suriye uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, Şam ve Halep kentlerini uçuş rotasına ekledi. 13 yıl sonra gelen gelişmede uçuşların başlayacağı tarih henüz netleşmedi.

THY
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