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Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar ile ekranlara dönüyor

Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar ile ekranlara dönüyor

Beyin kanaması geçirdikten sonra Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Settar Tanrıöğen, sağlığına kavuşarak Kızıl Goncalar dizisinde tarikat lideri rolüyle setlere dönüyor.

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Geçen yılın ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Settar Tanrıöğen, sağlığına kavuşmasının ardından yapımcı Faruk Turgut ile el sıkıştı.

Tanrıöğen, şirketin diğer dizisi Kızıl Goncalar ile setlere dönerek, yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.

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