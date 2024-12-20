Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 151 milyon araç geçişi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 151 milyon araç geçişi yapıldığını bildirerek, "Tünel, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve kilometrede 590 milyon araç tasarrufu sağlayarak, ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı." ifadesini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nin resmi açılışının 20 Aralık 2016'da yapıldığını anımsattı.

Tünelin, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı kara yolu tüneliyle birleştirdiğini aktaran Uraloğlu, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahıyla tünelin 8 yıldır İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım alternatifi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 8,3 milyon kullanıcı tarafından 151 milyon kez geçildiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve kilometrede 590 milyon araç tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Avrasya Tüneli ile İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafeleri 10 kilometre kısaldı. Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuk ise 5 dakikaya indi. Avrasya Tüneli, 2024'te kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. Bu yıl Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 90'ı otomobil, yüzde 6'sı minibüs, yüzde 4'ü ise motosiklet oldu."

"Tünel, garanti edilen trafik seviyelerini aştı"

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük ortalama 82 bin araç trafiğiyle garanti edilen araç sayısının aşıldığının altını çizdi.

Tünelin, kamu-özel işbirliği modeliyle gerçekleştirilen ilk kara yolu projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tünel, 2023 yılı son çeyreği ve 2024 boyunca garanti edilen trafik seviyelerini aşarak kamu ile gelir paylaşımı yapmaya başladı. Bu yıl günlük maksimum birim araç sayısı 13 Haziran'da 94 bin 459'a ulaştı. 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verdiğimiz tünelden bugüne kadar 2 milyon 7 bin 341 motosiklet sürücümüz geçiş yaptı. Tünel kullanıcılarının yüzde 25'i günlük geçişlerde Avrasya Tüneli'ni çift yönlü kullandı. Sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde işletme ve bakım binası ile Asya havalandırma ve trafo binalarında yıllık 322 bin 880 kilovatsaat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali devreye alındı. 546 panel, 5 inverter ve 280 güç optimizerinin bulunduğu santralin yıllık üretimiyle Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. İşletme, bu sayede hem enerjisini temiz kaynaklardan sağlamış olacak hem de yaklaşık 3 bin 500 çam ağacının dikimine eşdeğer yıllık 210 ton karbon emisyonunun azaltılmasına destek verecek."