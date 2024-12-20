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Ayşenur'u ve İkbal'i öldürmüştü! Semih Çelik'in ailesinden flaş hamle

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ayşenur'u ve İkbal'i öldürmüştü! Semih Çelik'in ailesinden flaş hamle

 İstanbul'da 2 genç kızı öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden saldırganın babası ve kız kardeşi, can güvenlikleri tehlikede olduğunu belirterek, soyadı değişikliği için dava açtı.

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4 Ekim'de Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son veren saldırgan Semih Çelik'in babası ve kız kardeşince Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu olayın büyük bir infial oluşturduğu belirtildi.

Şimdiye kadar soyadlarını taşımakla ilgili sorunlarının olmadığını, ancak olaydan sonra "Çelik" soyadı nedeniyle olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını aktaran baba ve kız kardeş, dilekçelerinde, "Bu soyadını kullanmak bizim için katlanılamaz hale geldi. Soyadımız can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için 'Çelik' olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanıldı.

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