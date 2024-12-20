İş adamı Emin Hitay, 'iftira' dediği davada 5 ay hapis cezası aldı

Hitay Holding’in sahibi 66 yaşındaki Emin Hitay'ın, eski kız arkadaşı Alaz Sağlam 'şiddet' iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hitay'ın suçlamaları kabul etmeyecek "iftira" dediği davada 5 ay hapis cezası kararı çıktı.

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Hitay Holding’in sahibi 66 yaşındaki Emin Hitay, 20 yıllık eşi Çiğdem Eşrefzade'den 2016 yılında boşandıktan sonra, kısa bir dönem Alaz Sağlam ile flört etti. İkili arasında çıkan sorunlar, mahkemeye taşındı.

Buna göre Sağlam, kısa süreli flörtün ardından Emin Hitay'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bu duruma karşılık Emin Hitay da "iftira" olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Sağlam’ın suç duyurusunu değerlendiren savcılık, Emin Hitay hakkında “hakaret”, “tehdit” ve “basit yaralama” suçundan dava açılmasına karar verdi.

OdaTV'de yer alan habere göre açılan davanın karar duruşmasında hakim, Emin Hitay'a 5 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası paraya çevrilen Hitay, kararı kabul etmeyerek cezayı bir üst mahkemeye taşıyarak itirazda bulunacağı öğrenildi.