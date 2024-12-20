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Kayıp Fatih'in babası Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" dedi! Ünlü sunucu böyle cevap verdi

Kayıp Fatih'in babası Esra Erol'a "Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" dedi! Ünlü sunucu böyle cevap verdi

Esra Erol'da programında 150 gündür aranan Fatih, hala bulunamayınca baba Mahmut Aydın isyan etti. Geçtiğimiz gün yayına çıkan Fatih'in babasının sözleri sosyal medyada gündeme geldi. Acılı baba "Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince yayın kesildi. Esra Erol'un yanıtı ise merak edildi.

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Esra Erol'da programında 150 gündür aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın bulunamıyor. Aylardır yayına çıkan ailenin ise sabrı tükenmiş durumda. Son olarak baba Mahmut Aydın kendisine aylardır yardım eden Esre Erol'a isyanıyla gündeme geldi.

Esra Erol'da son bölümde sunucu Esra Erol babayı zorlayınca hiç beklemediği bir yanıt aldı. "Seni biraz kızdıracağım. Kızdırayım mı?" diye lafa giren baba şoke etti.

Mahmut Aydın "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım. Başka programlara gidelim" deyince ortalık karıştı.

O anlarda sesi kesilen Mahmut'A Esra Erol'un yanıtı ise merak edildi. Esra Erol Mahmut'a "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa bütün programlar birleşsek Fatih'i bulamayız. Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle bende sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" diyerek çıkıştı.

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