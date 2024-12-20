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Talisca'dan transfer iddialarına cevap: Nereye gittiğimi bilmiyorum

Talisca'dan transfer iddialarına cevap: Nereye gittiğimi bilmiyorum

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" açıklamasında bulundu. Suudi basını, Al Nassr ile Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya yakın olduğunu ve CEO Guido Fienga'nın Türkiye'de olduğunu iddia etti.

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Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Suudi Arabistan basınından Arriyadiah, Fenerbahçe'nin, Al Nassr ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Arriyadiah'ın haberinde, Al Nassr CEO'su Guido Fienga'nın Talica'nın transferini tamamlamak üzere Türkiye'de olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ve Al Nassr arasında satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma sağlandığı ve Suudi Arabistan ekibinin, Talisca'nın bu sezonki maaşının bir kısmını ödemeye devam edeceği iddia edildi.

Talisca'dan Fenerbahçe açıklaması

Anderson Talisca'dan tüm bu gelişmelerin ardından bir açıklama geldi. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından, "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu sezon Al-Nassr'da 19 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 8 gollük katkı sağladı.

Kaynak: sporx

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