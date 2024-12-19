Bernard Henri Levy: Yeni 'Büyük Oyun'da şimdi sıra Türkiye'ye geldi

Yahudi asıllı Fransız filozof Bernard Henri Levy Şii Hilalinin dağılması ve Esed'in düşmesiyle devam eden Üçüncü Dünya Savaşı'nın ortasında 'Beş Kral'dan (İran, Rusya, Çin, Sünni devletler ve Türkiye) şimdi sıra Türkiye'ye geldiğini yazdı.

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7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in işgal atında tuttuğu Gazze ve Batı Şeria'daki katliamları, Lübnan'da Hizbullah'ı bitirme noktasına getiren saldırıları ve 61 yıllık kanlı Esed rejiminin çökmesi sonrası Suriye'nin silahlı kuvvetlerinin neredeyse yüzde seksenin imha edip Suriye topraklarını işgale başlamasıyla Orta Doğu'da kaos devam ediyor.

Yahudi asıllı Fransız filozof Bernard Henri Levy ABD'de yayımlanan The New York Sun Gazetesinde "İran'dan sonra, dikkatimizi Türkiye'ye çevirme zamanı geldi" başlıklı küstah bir yazı kaleme aldı.

"İSRAİL SAYESİNDE İŞLER OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ"

"İsrail sayesinde işler olması gerektiği gibi ilerliyor" diyen Levy "Hamas'ın yok edilmesi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Esad diktatörlüğünün düşmesi yeterli olmayacak. Artık İran zayıflamışken, dikkatimizi Türkiye'ye çevirme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

'YENİ BÜYÜK OYUN' VE 'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'NIN ORTASINDAKİ "5 KRAL"

2024'ün İran'ın saflarını sıkılaştırmaya çalıştığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını bitirmek istediği, Sünni devletlerin Trump'ın dönüşünü dikkatle beklediği ve Çin'nin, hatasız olduğuna inandığı neo-kapitalist modelini sarsan eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle mücadele ettiği bir yıl olarak sona erdiği değerlendirmesi yapan Henri Levy yeni 'Büyük Oyun'da Batı'nın kendi değerlerine tehdit olarak gördüğü "beş kral" olarak adlandırdığı İran, Rusya, Çin, Sünni devletler ve Türkiye'ye karşı Üçüncü Dünya Savaşı'nın ortasında olduğunu yazdı.

TÜRKİYE DÖRT KOLDAN GENİŞLİYOR

Levy 30 yıl önceki Bosna Savaşı sonrası Balkanlar'da Batı'nın etkisini çekmesiyle oluşan boşluğun Türkiye'nin doldurması ve Ermenistan'ın 40 günde diz çökmesiyle Türkiye'nin Türk Dünyasıyla birlik olma (Turan) idealini hatırlatarak şuanda yaşanan Orta Doğu'daki gelişmelerde Türkiye'yi bir tehdit olarak hedef gösterdi.

TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN ATMA TEHDİDİ VE BATI'NIN SON KIRMIZI ÇİZGİSİ PKK/PYD

Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Tel Rıfat'ı ve Münbiç'i işgalden kurtarmasını İsrail'den sonraki Batı'nın en büyük müttefiki PKK/PYD'yi "bu son kırmızı çizgidir" diyerek çağrı yapan Levy "Türk ekonomisi kırılgan ve yaptırımlara dayanamaz. ABD, 2019'daki çekilmesine rağmen 900 askeri var. ABD ve Avrupa'nın, önemli bir kaldıraç gücü var: Türkiye'nin NATO'daki varlığı. Gerçekleştirmesi zor olsa bile, paylaşılan değerler minimumunu gerektiren bir ittifaktan çıkarılma tehdidini savuracak mıyız?" ifadelerini kullandı.