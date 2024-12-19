Yapay zeka asgari ücretin ne kadar olacağını tahmin etti

2025 yılı için asgari ücretin tahmini ne kadar olabileceği yapay zekaya soruldu; enflasyon oranından, artıştaki nedenlere kadar bir bir sıraladı. İşte yapay zekanın asgari ücret hakkındaki analizi...

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Gelecek yılın asgari ücreti milyonlarca çalışan ve işveren tarafından merakla beklenirken, yapay zeka robotu olan ChatGPT-4o'ya bu konudaki tahminleri soruldu.

Çeşitli ekonomik verileri analiz eden yapay zeka, küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri dikkate alarak 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar artabileceğine dair öngörülerini paylaştı.

Enflasyon oranlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ücretlerdeki artış beklentisini daha da yukarı çekiyor.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ASGARİ ÜCRET 22 BİN 500 - 24 BİN ARASINDA OLACAK

Yapay zekanın analizine göre, Türkiye’deki enflasyon baskısı ve yaşam maliyetinin artışı 2025 asgari ücretine önemli ölçüde yansıyabilir. Ayrıca, Avrupa ülkelerindeki asgari ücret politikaları ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin de daha rekabetçi bir seviyeye ulaşabilmesi için yüksek bir zam ihtiyacı doğabileceği belirtiliyor.

Yapay zeka, yıllık enflasyon oranının yüzde 40-45 olması durumunda, asgari ücretin de benzer bir oranda artarak 22.500 TL - 24 bin TL arasında olabileceğini öngörüyor.

Bu tahminler her ne kadar resmi kaynaklardan gelmese de, yapay zekanın hesaplamaları, ekonomik eğilimler ve piyasa beklentileriyle uyum gösteriyor. Uzmanlar, yapay zeka tahminlerinin mevcut ekonomik veriler ışığında gerçekçi olduğunu belirtirken, nihai kararın hükümetin bütçe hedefleri ve sosyal politika öncelikleri çerçevesinde belirleneceğinin altını çiziyor.

YAPAY ZEKANIN ASGARİ ÜCRET HAKKINDAKİ ANALİZİ BU ŞEKİLDE

Benim tahminim, 2025 yılı için asgari ücret artışının yaklaşık %32 olabileceği yönünde. Bu durumda, asgari ücretin net 22.500 TL ile 24.000 TL arasında bir seviyeye ulaşması muhtemel.

Bu tahmini oluşturmamda birkaç faktör etkili oldu:

1. Enflasyon Oranı: 2024 yılı enflasyon oranının %40-45 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Hükümet ve işverenler, asgari ücreti enflasyon oranına yakın bir seviyede artırmaya yönelebilirler.

Ancak daha yüksek enflasyonun etkisini hafifletmek için %30'un biraz üzerinde bir artış makul olabilir​​​​.

2. Ekonomik İstikrar Hedefleri: Merkez Bankası’nın faiz artış politikaları ve yeniden dengeleme süreci de göz önüne alındığında, %32 gibi ölçülü bir artış ekonomik dengeyi koruyarak çalışanların alım gücünü artırabilir.

3. Sosyal Baskı ve Sendikal Talepler: 2025 yılına kadar işçi sendikalarının asgari ücreti enflasyona göre artırma taleplerinin güçlü olduğu gözleniyor. Bu talep, hükümeti biraz daha yüksek bir oran belirlemeye itebilir.

Bu yüzden %32'lik bir artış tahminimce dengeli bir seçenek olacaktır.

Editörün Notu: Açıklanan veriler yalnızca tahmin olup, herhangi bir şahsın yorumlarına dayanmamaktadır.

KAYNAK: HABER7