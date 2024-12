Türkiye NATO ülkesine askeri gemi üretecek

Türkiye ilk kez bir NATO ülkesi için askeri gemi üretecek. Uzmanlara göre, Türkiye benzer ihracat haberleriyle adını daha sık duyurabileceği bir yolun kapısını sonuna kadar araladı.

Sadece ülkemizin değil dünyanın da kendi alanında en önemli markalarından biri olan STM geçtiğimiz günlerde Türk Savunma Sanayii’nin en değerli imzalarından birini attı. Portekiz Deniz Kuvvetleri için açılan lojistik destek gemisi ihalesini çok güçlü rakiplerini geride bırakan STM kazandı.

Aslında bu gelişme ‘kazanılan bir ihaleden çok daha fazlasını’ ifade ediyor. Her şeyden önce Türkiye, ilk kez bir AB ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca, bugüne kadar genelde Afrika ve Türk cumhuriyetleri ülkelerine yönelik duyduğumuz ihracat haberleri Portekiz gibi denizci bir ülkede de yankılanmaya başladı.

Elbette Türkiye’nin bu ihaleyi kazanmasını etkileyen pek çok faktör var. Hem bunların ne olduğunu hem de Portekiz için inşa edilecek askeri gemilerin arka planda ne ifade ettiğini Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan değerlendirdi.

“KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ”

Erkan, Türkiye’nin kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden biri olduğu bilgisini paylaştı. Yakın geçmişte ülkemizin hem kendi donanması hem de farklı ülkelerin deniz kuvvetleri için son derece değerli platformlar ürettiğine değindi.

Ukrayna, Malezya, Pakistan gibi ülkeler için hayata geçirilen su üstü ve denizaltı projeleri akla ilk gelenler. Afrika kıtasında ya da Körfez bölgesindeki farklı başkentlerin de bu konuda Ankara’nın kapısını sıklıkla çaldığını söylüyor Erkan.

Aslında Türkiye’nin sadece gemi satmadığını, birlikte ilerlediği ülkelere ‘nasıl yapılacağını öğrettiğini’ de vurguladı. Bu bilgiyi daha da somutlaştırıp Pakistan örneğini verip “Şimdi onlara bir geminin nasıl inşa edildiğini de öğretiyoruz. Yıllar sonra ilk kez kendi ticari gemilerini üretmeye Türkiye’nin desteğiyle başladılar.” dedi.

PORTEKİZ’E ASKERİ GEMİ SATABİLMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Bu soruya cevap verirken elbette NATO vurgusu öne çıkıyor ancak Kozan Selçuk Erkan meselenin sadece buna indirgenmesine karşı. Portekiz’in dünyaya çok derin izler bırakmış deniz bir ülke olduğuna özellikle dikkat çekiyor. STM’nin kazandığı ihalede üretilecek iki geminin Türkiye’de inşa edilmesinin de atlanmaması gereken bir detay olduğunu ifade etti.

Türkiye askeri gemi inşasında az önce de bahsettiğimiz gibi farklı ülkelerle iyi bir iş birliği içerisinde. Ancak bunlar tek başına yeterli olmuyor. Çünkü her ülkenin kendine has sorunları ve doğal olarak kendine has talepleri oluyor.

İşte bu noktada işin içine ‘güvenilir olmak’ özelliğinin girdiğini belirtiyor Erkan ve devam ediyor:

“Askeri gemi projelerinde inşa edeceğiniz platformlar için bazı sözler verirsiniz. Ve günün sonunda verdiğiniz her sözün yerine getirilmesi beklenir. Bunu bir kez aksattığınızda küresel anlamda isminiz lekelenir. Bu da diğer ülkelerin mutlaka dikkatini çeker.

Türkiye ‘verdiği sözü tutmayı’ yıllardır başarıyor. Hem kendi donanmamıza inşa ettiğimiz lojistik gemilerimizde hem diğer ülkeler için ürettiğimiz projelerde bu güveni her zaman verdik. Belli ki Portekiz de bunu net bir şekilde görmüş.”

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN ESNEKLİĞİ ÖN PLANDA

Portekiz’in Türkiye’yi seçme nedenlerini anlatmaya devam ediyor Erkan. Bir diğer konunun ‘esneklik’ olduğunu kaydediyor. Yani karşı tarafın isteğine göre eldeki tüm imkanları en verimli şekilde kullanabilme ve günün sonunda ‘müşteriyi’ memnun edebilme meselesi. Maliyet etkin çözümler, kaliteli üretim ve işçilik diğer etmenler olarak sıralanıyor.

Lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi ön planda. Ayrıca bu gemiler zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı yapabilecek. Amfibi harekat maksatlı da görev alabilecek. Üretilecek gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek. Bu saydıklarımızın çok daha ötesinde özellikleri de olan platformlar için “Bu kadar geniş yelpazede görev yapabilecek gemiyi tasarlayıp inşa edilmesini sağlayacak dünyada sayılı ülkelerden biriyiz.” ifadesini kullandı.

“FARKLI PROJELER İÇİN DE TÜRKİYE’NİN KAPISI ÇALINABİLİR”

Portekiz hem denizci hem AB ülkesi hem de NATO üyesi. Kozan Selçuk Erkan bu durumu “Tereciye tere satmak gibi bir şey onlara gemi inşa etmek.” diyerek özetledi. Belki ileride Portekiz’in farklı sınıflardaki firkateynlerinin modernizasyonu ya da açık deniz karakol gemileri gibi konularda da farklı ortaklıkların gelişebileceğine işaret etti.

Sadece Portekiz de değil… Dünyanın farklı ülkeleriyle de benzer haberleri daha çok duyabileceğimizin altını çizen Erkan “Batı pazarında gemilerimizin envantere girmesi bizim geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak. Şu anda toplam ürettiğimiz askeri gemi adedi ve tonajda Batı’da ilk 4 ülkeden biriyiz. Portekiz’de atılan imzalar bunun daha da ileriye taşınabilmesi için anahtarı elimize aldığımızı gösteriyor. Türk Denizciliği son derece değerli bir noktaya doğru emin adımlarla ilerliyor.” dedi.

