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Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz

Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz

Orta vadeli program hedeflerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025'te enflasyonun bugünkü kadar gündemde olmayacağını, 2026 ve sonrasında ise tek haneli rakamları hedeflediklerini söyledi.

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İstanbul Finans Merkezi'nde Türkmedya Finans Zirvesi düzenlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Burada konuşan Yılmaz, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"GELECEK YIL BUGÜNKÜ KADAR BAHSETMEYECEĞİZ"

Yılmaz, enflasyondaki düşüşü vurgulayarak, “Enflasyon oranında Haziran'dan bugüne 28 puanlık bir düşüş var. Bu eylemin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Gelecek yıl bu vakitlere geldiğimiz zaman, artık enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz.

"2026 VE SONRASINDA TEK HANELİ RAKAMLARI HEDEFLİYORUZ"

Çok daha düşük seviyelere gelmiş olacağız. 2026 ve sonrası için ise tek haneli rakamları hedefliyoruz. Yeniden Türkiye'yi tek haneli rakamlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 2026 ile birlikte artık kalıcı fiyat istikrar dönemine de Türkiye, geçmiş olacak" dedi.

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