Bakan Kurum: Konya için çalışmaya devam ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile kentin yatırımlarını görüştüklerini ve ihtiyaçları değerlendirdiklerini açıkladı. Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni ziyaret eden Kurum, Konya’ya hak ettiği hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile şehre yönelik yatırımları görüştüklerini ve ihtiyaçları not aldıklarını açıkladı. Kurum, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni ziyaret ederek Konya’nın geçmişini yansıtan zenginlikleri incelediklerini belirtti ve "Konya’ya hak ettiği tüm hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Murat Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelerek Konya’yı ileriye taşıyacak yatırımlarımızı konuştuk, ihtiyaçları not aldık. Ardından şehrimizin her yönüyle tanıtımının yapıldığı Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni gezip adeta geçmişe bir yolculuk yaptık. 81 ilimiz gibi Konya’ya da hak ettiği tüm hizmeti sunmak için hep birlikte çalışacağız.

İşte Murat Kurum'un paylaşımı: