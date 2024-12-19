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Süper Lig ekibi, 2. Lig takımına yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti

Süper Lig ekibi, 2. Lig takımına yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı İskenderunspor 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor Türkiye Kupası'na veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti.

Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı. 

2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti. 

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