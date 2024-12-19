11 markanın balı sahte çıktı! Bakanlık listeyi güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık için tehlike oluşturan taklit ve tağşiş ürünlerin bulunduğu firmaların listesini 18 Aralık'ta yeniden yayımlayarak, marketlerdeki 11 bal markasını sahte, bazı kasap ürünlerinin ise domuz eti içerikli olduğunu tespit etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellenmeye devam ediyor. Bakanlık 18 Aralık'ta güncellenen son listesini paylaştı. Listede birçok zeytinyağı, bal markası yer aldı. Zeytinyağı ve ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 7 çay markası taklit ve tağşiş listesinde

Dökme hazır kıymada sakatat (taşlık), kıymalı börekte tek tırnaklı eti, dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildiğine yer verildi. Bakanlık, Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında 'dana eti' yerine domuz eti' tespit edildiğini açıkladı.

Domuz eti ihlallerine yönelik diğer bildirim ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.

Bakanlık tarafından güncellenen liste şöyle: